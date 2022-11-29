США не рассматривают пока вопрос поставок Украине истребителей

Вашингтон, , 21:32 — REGNUM Вашингтон не планирует в ближайшее время включать истребители в списки военной техники для оказания помощи Украине. Это вопрос не является приоритетным для США, заявили предствители Пентагона на брифинге 29 ноября.

Самолет ВВС НАТО Alan Wilson

Как пояснили чиновники Минобороны США, в случае рассмотрения вопроса поставки истребителей возникнет необходимость решения и других задач, в том числе вопроса обслуживания и обучения, поэтому он не является приоритетным в данное время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в своей статье для агентства Bloomberg бывший главком объединёнными силами НАТО в Европе американский адмирал Джеймс Ставридис заявил, что НАТО может поставить Украине боевую авиацию.

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