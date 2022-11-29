Вашингтон, 29 ноября 2022, 21:32 — REGNUM Вашингтон не планирует в ближайшее время включать истребители в списки военной техники для оказания помощи Украине. Это вопрос не является приоритетным для США, заявили предствители Пентагона на брифинге 29 ноября.
Как пояснили чиновники Минобороны США, в случае рассмотрения вопроса поставки истребителей возникнет необходимость решения и других задач, в том числе вопроса обслуживания и обучения, поэтому он не является приоритетным в данное время.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в своей статье для агентства Bloomberg бывший главком объединёнными силами НАТО в Европе американский адмирал Джеймс Ставридис заявил, что НАТО может поставить Украине боевую авиацию.
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