Вашингтон, 29 ноября, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Вашингтон не планирует в ближайшее время включать истребители в списки военной техники для оказания помощи Украине. Этот вопрос не является приоритетным для США, заявили предствители Пентагона на брифинге 29 ноября.

Alan Wilson Самолет ВВС НАТО

Как пояснили чиновники минобороны США, в случае рассмотрения вопроса поставки истребителей возникнет необходимость решения и других задач, в том числе вопроса обслуживания и обучения, поэтому он не является приоритетным в данное время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в своей статье для агентства Bloomberg бывший главком объединёнными силами НАТО в Европе американский адмирал Джеймс Ставридис заявил, что НАТО может поставить Украине боевую авиацию.