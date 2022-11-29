Адвокат Саакашвили обвинил главу минюста в незаконном предложении экс-президенту

Тбилиси, , 21:29 — REGNUM Защищающий в суде бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили адвокат Шалва Хачапуридзе не может поверить, что министр юстиции страны Рати Брегадзе предложил осужденному экс-президенту лечиться у любого иностранного доктора. Об этом юрист 29 ноября заявил телеканалу «Формула».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уголовно-процессуальный кодекс Грузии не предусматривает такой нормы. Мне непонятно, каким законом руководствуется министр юстиции», — сказал Хачапуридзе.

Адвокат также считает бессмысленным вызывать доктора из-за границы, так как тому потребуется отлаженное медицинское оборудование и даже новая клиника. Если иностранный врач приедет, то он, по мнению Хачапуридзе, назовёт грузинскую систему здравоохранения «адской».

Адвокат также сообщил, что получил результаты медицинского обследования Саакашвили, которое проводили эксперты из США. Юрист не может о них говорить, пока не получит согласия экс-президента или его близких родственников.

Напомним, защита Саакашвили пригласила медицинских экспертов из США, чтобы они дали такое заключение о состоянии его здоровья, чтобы суд мог принять решение об отсрочке наказания. В этом случае его хотят сразу вывезти за границу.