Rebelión назвал санкции ЕС против России экономическим самоубийством
Rebelión: санкции ЕС против России стали самым страшным бумерангом для Европы
Мадрид, 29 ноября, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Евросоюз, введя санкции против России, фактически навредил сам себе. Как-то повлиять на Москву и сдержать Владимира Путина санкции не позволили, зато ЕС в итоге проиграл от этих санкций больше России. По сути он совершил экономическое самоубийство. Такое мнение высказал в статье испанского издания Rebelión политический обозреватель Фабрицио Казари.
По словам Казари, санкции оказались «самым страшным бумерангом в истории ЕС». Зато США удалось достичь своих целей — разорвать торговые отношения между Брюсселем и Москвой и подвести Европу к энергетической зависимости от США.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Хорватии Зоран Миланович 29 ноября заявил, что ЕС попал в ещё большую зависимость от США. Он отметил, что Евросоюз будет «покупать газ у своего союзника, США, по цене в три раза выше».