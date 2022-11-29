Мадрид, 29 ноября, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Евросоюз, введя санкции против России, фактически навредил сам себе. Как-то повлиять на Москву и сдержать Владимира Путина санкции не позволили, зато ЕС в итоге проиграл от этих санкций больше России. По сути он совершил экономическое самоубийство. Такое мнение высказал в статье испанского издания Rebelión политический обозреватель Фабрицио Казари.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«Европейский союз проигрывает больше всех. Фактически он совершил экономическое самоубийство, пытаясь сдержать рост влияния России в мире», — заявил журналист.

По словам Казари, санкции оказались «самым страшным бумерангом в истории ЕС». Зато США удалось достичь своих целей — разорвать торговые отношения между Брюсселем и Москвой и подвести Европу к энергетической зависимости от США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Хорватии Зоран Миланович 29 ноября заявил, что ЕС попал в ещё большую зависимость от США. Он отметил, что Евросоюз будет «покупать газ у своего союзника, США, по цене в три раза выше».