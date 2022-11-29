В случае смерти Саакашвили Грузия пошатнётся — депутат
Грузинский депутат заявил, что смерть Саакашвили принесёт новые раны стране
Тбилиси, 29 ноября, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Предложение министра юстиции Грузии Рати Брегадзе прислать осужденному бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили врача из-за границы возмутило депутата парламента республики от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Романа Гоциридзе. Об этом он 29 ноября заявил журналистам.
Он назвал предложение Брегадзе «смехотворным», так как привезти врача в Грузию это не то же самое, что лечиться за рубежом. По его мнению, если экс-президент умрёт, то грузинское руководство даже не успеет убежать за границу.
«Мы можем получить такие события, которое пошатнут страну и создадут условия для повторения ошибок 30-летней давности, раны от которых до сих пор ещё не зажили», — сказал депутат.
Гоциридзе также заявил, что депутаты и министры лечатся в иностранных клиниках, и предложил им лечиться в Тбилиси.
Стоит отметить, что заявления о скорой гибели Саакашвили в случае, если его не отправят лечиться за границу, продолжаются около года. За это время назывались различные диагнозы: психические заболевания, болезнь желудка, проблемы с позвоночником и пр. Адвокаты политика добиваются разрешения суда вывезти его за рубеж для лечения.