Тбилиси, 29 ноября, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Предложение министра юстиции Грузии Рати Брегадзе прислать осужденному бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили врача из-за границы возмутило депутата парламента республики от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Романа Гоциридзе. Об этом он 29 ноября заявил журналистам.

Гоциридзе Роман

Он назвал предложение Брегадзе «смехотворным», так как привезти врача в Грузию это не то же самое, что лечиться за рубежом. По его мнению, если экс-президент умрёт, то грузинское руководство даже не успеет убежать за границу.

«Мы можем получить такие события, которое пошатнут страну и создадут условия для повторения ошибок 30-летней давности, раны от которых до сих пор ещё не зажили», — сказал депутат.

Гоциридзе также заявил, что депутаты и министры лечатся в иностранных клиниках, и предложил им лечиться в Тбилиси.

Стоит отметить, что заявления о скорой гибели Саакашвили в случае, если его не отправят лечиться за границу, продолжаются около года. За это время назывались различные диагнозы: психические заболевания, болезнь желудка, проблемы с позвоночником и пр. Адвокаты политика добиваются разрешения суда вывезти его за рубеж для лечения.