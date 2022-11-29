Лахор, Пакистан, 29 ноября, 2022, 21:04 — ИА Регнум. В странах Европы, Азии, в США сегодня разрастается эпидемия ужасной болезни, убившей миллионы людей, — болезни фашизма. Об этом было заявлено во время мероприятия, которое левые активисты Пакистана устроили 27 ноября в Лахоре по случаю годовщины Октябрьской революции.

Обыкновенный фашизм

«Никто не думал, что после победы над фашизмом в 1945 году это страшное, уродливое явление возродится. Всем было понятно, что фашизм — зло. Но прошли годы, десятилетия, и мы сегодня наблюдаем, как фашизм возрождается», — заявил один из выступающих, выпускник Московского университета дружбы народов Имтиаз уль-Хак.

По его словам, прогрессивные силы всего человечества должны объединиться для победы над фашизмом нового времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пакистане наблюдаются признаки политического кризиса. В частности, в стране периодически проходят массовые шествия и митинги сторонников ранее отстранённого от власти премьер-министра Имран Хана, на которого недавно было совершено покушение.