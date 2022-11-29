Бишкек, 29 ноября, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Киргизия делимитировала госграницу с Узбекистаном. Решен вопрос с остававшимися неопределенными 302 километрами границы, президент Киргизии Садыр Жапаров подписал документ о ратификации договора об отдельных участках госграницы между государствами. Об этом сообщила 29 ноября пресс-служба президента Киргизии.

Граница

Таким образом, окончательно определено, где проходит государственная граница между Киргизией и Узбекистаном и устраняются вопросы о ранее спорных участках между государствами.

Напомним, закон «О ратификации договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы» был подписан 3 ноября 2022 года в городе Бишкеке.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года в городе Чолпон-Ате на побережье озера Иссык-Куль проходили переговоры правительственных делегаций Киргизии и Узбекистана по вопросам демаркации госграницы.