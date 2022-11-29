НАТО нужно как можно скорее укреплять позиции на границе с Россией — президент Румынии

Бухарест, , 21:25 — REGNUM Странам НАТО нужно как можно скорее укрепить территорию Румынии и восточное направление. Об этом 29 ноября заявил румынский президент Клаус Йоханнис, выступая на открытии встречи глав МИД стран Альянса в Бухаресте.

Финляндия и НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он напомнил, что в июне на саммите было принято решение значительно усилить позиции на границе с Россией.

«Мы все несём общую ответственность за полное выполнение как можно быстрее решений, принятых в Мадриде, в особенности решений, которые касаются позиции на восточном фланге, в том числе на Чёрном море», — сказал Йоханнис.

Президент подчеркнул, что Румыния благодарна тем странам, которые решили разместить свои подразделения на румынской территории.