Москва, , 20:26 — REGNUM В словах генсека НАТО Йенса Столтенберга относительно возможности «победы» Украины следует учитывать фактор урезанных границ «независимости» этой страны. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

«Генсек НАТО рубанул, что Украина победит как суверенное независимое государство. Но ничего не сказал о её территориальной целостности. Типа победит, но, видимо, в новых, сильно урезанных границах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров. Это уже прогресс», — написал Медведев.

При этом он назвал «постоянным регрессом» тот факт, что «наглые натовские выскочки» регулярно забывают о проведённых их альянсом госпереворотах в независимых государствах на всей планете, смещённых со своих постов законно избранных президентах и десятках тысяч жертв — стариках, женщинах и детях.

Медведев также напомнил, что НАТО регулярно посылает оружие «всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам», и отметил безнаказанность глав НАТО за совершённые преступления.