Берлин, , 20:23 — REGNUM В ноябре в Германии потребительские цены снизились на 0,5% по сравнению с прошлым месяцем. Об этом сообщили 29 ноября в Федеральном статистическом ведомстве ФРГ.

Германия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Цены в ноябре выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что означает небольшое замедление, передаёт ТАСС. При этом в сравнении с октябрём они уменьшились на 0,5%.

Германское статистическое ведомство отмечает, что более всего подорожали продукты питания (+21% по сравнению с октябрём прошлого года) и энергоресурсы (+38,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, ВВП Германии в третьем квартале в годовом выражении вырос на 1,2%. Германская экономика с июля по сентябрь выросла на 0,3%, осенью Германия фактически вернулась к допандемийному уровню ВВП.