Москва, , 20:20 — REGNUM Цивилизованному миру не требуется Североатлантический альянс как организация. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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«Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование. Но даже Pontifex Maximus не сможет отпустить им грехи», — написал Медведев.

По его словам, с самого начала существования Североатлантический альянс не раз демонстрировал «сугубо закрытую корпоративную сущность», проводя свои действия с оглядкой на «англосаксонские страны и их прихвостней».

Медведев также напомнил, что в странах-участницах альянса проживает не более 12% населения всей Земли.