Москва, , 20:22 — REGNUM Юные воспитанники кировской Школы хоккея Сергея Фёдорова отметили Всероссийский день хоккея в Москве. Юные спортсмены посетили матч Континентальной хоккейной лиги между командами ЦСКА и «Витязь», побывали в Музее спортивной славы ЦСКА и совершили обзорную экскурсию по городу.

Ребята конечно встретились с прославленным хоккеистом, двукратным призёром Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира, трёхкратным обладателем Кубка Стенли, главным тренером московского хоккейного клуба ЦСКА Сергеем Фёдоровым:

« Я знаю, что эти ребята усердно тренируются чтобы показывать достойные результаты у себя на малой родине. Уверен, теперь многие из них поставят перед собой высокую цель — выйти на «большой лед» и желаю им удачи на этом пути».

Поддержку Школе хоккея Сергея Фёдорова, как в целом детско-юношескому спорту в Кировске и соседних Апатитах (где, кстати, делал первые успехи в хоккее Сергей Федоров), оказывает компания «ФосАгро».

«Поддержка детского спорта — один из ключевых приоритетов социальной политики компании «ФосАгро». Мы ведем большую работу в рамках проекта «Детям России — образование, здоровье и духовность» — ДРОЗД, поддерживаем спортивные клубы и команды, развиваем материальную базу муниципальных спортивных учреждений. Школа хоккея Сергея Фёдорова — один из таких проектов. И я очень рад, что сегодня ее лучшие воспитанники смогут проникнуться духом большого спорта», — отметил заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Фёдоров .

Все мальчишки под большим впечатлением от поездки, особенно понравилось вживую видеть «большой хоккей», болеть на трибунах.

«Несмотря на то, что Школа хоккея Сергей Фёдорова открыта лишь два года назад, ее воспитанники уже сейчас показывают впечатляющие результаты, — рассказывает директор АНО «ДРОЗД-Хибины» Наталья Миртова . — Например, команда ребят 2014–2015 годов рождения в ноябре заняла второе место в турнире на призы Кольской АЭС. А их старшие товарищи — хоккеисты 2008–2009 годов рождения уверенно держат лидерство в первенстве области этого сезона».

Кроме того, что хоккеисты ежедневно тренируются, они также участвуют в мастер-классах от именитых тренеров, которые систематически проводятся для воспитанников Школы.

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