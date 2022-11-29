Грозный, 29 ноября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Чеченцы не такой жестокий народ, как заявил о них папа Римский Франциск. Чтобы узнать, какой это народ, надо хотя бы почитать Михаила Лермонтова, который справедливо указывает на достоинства горцев, и чеченцев в частности. Такой совет дал понтифику председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики (ДУМ ЧР) муфтий Салах-Хаджи Межиев.

Чечня. Грозный

«Конечно, мы не согласны с папой насчет того, что мы жестоки. Чеченцы жестоки по отношению к врагам и милосердны по отношению к друзьям и к мирному населению», — цитирует Межиева РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, папа Римский Франциск в интервью журналу America magazine заявил о том, что российские военнослужащие проявляют жестокость в ходе спецоперации, особенно этим отличаются якобы чеченцы и буряты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила на это заявление папы Римского, назвав его «извращением».