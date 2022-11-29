Тамбов, , 20:07 — REGNUM Депутаты Тамбовской областной Думы во главе со спикером Евгением Матушкиным почтили память Зои Космодемьянской. Каждый год 29 ноября депутаты приходят к монументу в Тамбове, чтобы возложить цветы и почтить память мужественной девушки, имя которой давно стало символом героизма и беззаветной любви к Отечеству, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

«Сегодня — восемьдесят первая годовщина со дня смерти нашей землячки, первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны, Зои Космодемьянской. 29 ноября 1941 года Зоя была казнена фашистами после жестоких пыток», — отмечают парламентарии.

«Вклад женщин в Победу в Великой Отечественной войне огромен. Женщины наравне с мужчинами встали на защиту Родины — санитарки, медсестры, разведчицы, партизанки… И, конечно же, именно женщины самоотверженно трудились в тылу. Память о таких героических поступках не должна стираться в сердцах потомков. Особенно сегодня, когда мы видим, как вновь в мире возрождаются проявления нацизма», — отметил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.

Памятник уроженке села Осино-Гай Кирсановского уезда Тамбовской губернии, погибшей в подмосковском селе Петрищево от рук фашистов 29 ноября 1941 года, был открыт в Тамбове в 1947 году. Автор памятника — скульптор Матвей Манизер, народный художник СССР. Памятник отражает момент ухода девушки в партизанский отряд.