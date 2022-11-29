Брюссель, 29 ноября, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Газоснабжение на территории Евросоюза не будет в зоне риска предстоящей зимой. Об этом 29 ноября заявила в ходе выступления в комитете Европарламента по энергетике еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Gerry Dincher Газовое хранилище

«Наши подземные хранилища газа полны, 93,9% сегодня утром. На основе этого я могу сказать, что мы находимся в безопасности этой зимой», — сказала Симсон.

Стоит отметить, что объёмов хранилищ газа в странах Евросоюза хватает примерно на обеспечение 25% от годовой потребности. При этом поставки из России в ЕС сильно сократились.