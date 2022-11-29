Будапешт, , 19:57 — REGNUM Страны НАТО едины во мнении, что военно-политический блок не должен стать стороной конфликта России и Украины. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после совещания глав внешнеполитических ведомств стран Североатлантического альянса в Бухаресте (Венгрия).

Петер Сийярто Parlamentul Republicii Moldova

«Мы должны сохранить в силе принятые ранее совместные решения НАТО, которые заключаются в том, что, с одной стороны, мы не являемся частью конфликта, а с другой стороны, мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямого конфликта с Россией», — заявил Сийярто на пресс-конференции, трансляция которой велась 29 ноября в эфире венгерского телеканала M1.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Венгрия не согласится на созыв комиссии по включению Украины в Североатлантический альянс, пока киевский режим не вернет права закарпатским венграм.

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