Будапешт, 29 ноября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Страны НАТО едины во мнении, что военно-политический блок не должен стать стороной конфликта России и Украины. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после совещания глав внешнеполитических ведомств стран Североатлантического альянса в Бухаресте (Венгрия).

Parlamentul Republicii Moldova Петер Сийярто

«Мы должны сохранить в силе принятые ранее совместные решения НАТО, которые заключаются в том, что, с одной стороны, мы не являемся частью конфликта, с другой — должны сделать все возможное, чтобы избежать прямого конфликта с РФ», — отметил Сийярто на пресс-конференции, трансляция которой велась в эфире венгерского телеканала M1 29 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Венгрия не согласится на созыв комиссии по включению Украины в Североатлантический альянс, пока киевский режим не вернет права закарпатским венграм.