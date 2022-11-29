Тверь, 29 ноября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. В Твери отменили съёмки художественного фильма о спецоперации, где использовалась военная техника с флагами и символикой Украины. Решение приняла горадминистрация из-за негативной реакции жителей. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба регионального правительства.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Отмечается, что работа кинематографистов в городе в прошедшие выходные вызвала широкий резонанс.

Губернатор региона Игорь Руденя заявил, что появление в центре города техники с флагами иностранного государства недопустимо. Решение местных властей о прекращении съёмок ленты он назвал правильным.

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«При принятии таких решений надо не просто подписывать документы на разрешение, а предварительно смотреть сценарий, обсуждать со съёмочной группой, что именно планируется снимать», — подчеркнул Руденя.

Глава Тверской области подчеркнул, что в регионе нельзя снимать подобные сцены, так как с огромным уважением относятся к истории. Он напомнил: Тверь — первый областной центр страны, который советская армия освободила во время Великой Отечественной войны.