Лондон, 29 ноября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Интервью посла России в Великобритании Андрея Келина, которое он дал журналисту Би-би-си, вызвало многочисленные негативные комментарии в русском сегменте Telegram. Посольство России в Лондоне отреагировало на них сообщением в телеграм-канале, назвав эти комментарии спекуляциями. Их причиной могли стать неверная интерпретация или неправильный перевод, отмечено в комментарии дипмиссии.

Mid.ru Андрей Келин

Ранее сообщалось, что в интервью посла РФ в Лондоне, которое он дал корреспонденту британской вещательной корпорации Би-би-си, он ответил на ряд вопросов, касающихся возможности участия его сына в спецоперации на Украине. Андрей Келин ответил, что поскольку его сын не является профессиональным военным и не обучался этому, то он не принимает участия в СВО. При этом он не исключил возможности мобилизации своего сына.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя данную ситуацию, отметила, что интервью посла РФ Келина в российском сегменте Telegram было дано «странновато», и посоветовала читать его в оригинале.