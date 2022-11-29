Обратная сторона Луны: почему украинцы отказываются разрывать контакты с Россией

29 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

Игорь Андросов, , 20:21 — REGNUM На днях министерство культуры Украины отчиталось в очередном этапе демонтажа монументов и переименовании улиц «советской и русской эпохи» на всей подконтрольной официальному Киеву территории. По словам главы ведомства Александра Ткаченко, только за последние два месяца в стране «перестали существовать» десятки памятников и сотни улиц, названия которых так или иначе ассоциируются с Россией. Однако в своем отчете украинский министр предпочёл не упоминать массовые народные выступления против подобной практики.

Сожжение книг в нацистской Германии

В небольшом городке Конотопе Сумской области произошло то, чего местный мэр-националист и примкнувшие к нему «общественные активисты» явно не ожидали. После показательного свержения находившегося в центральном городском парке памятника Пушкину на одной из стен расположенного неподалёку заброшенного строения появилась надпись: «Прости, Поэт, не сберегли тебя от вандалов!» А жители конотопской улицы Ватутина, цинично переименованной в честь одного из лидеров ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгения Коновальца, внезапно сорвали новые информационные таблички со своих домов и заборов и категорически отказались принимать квитанции ЖКХ с соответствующим указанием места своего проживания. Следует особенно отметить, что Герой Советского Союза Ватутин погиб при столкновении с головорезами Коновальца. Вопрос дальнейшей борьбы с памятниками и памятью в отдельно взятом городе был отложен на неопределенный срок.

Как и в городе Нежине (Черниговская область). Там националисты сначала осквернили памятник герою советского подполья Якову Батюку, а затем в ультимативной форме потребовали от местных властей ни много ни мало снести или переосвятить храмы, относящиеся к Украинской православной церкви (УПЦ). В ситуацию вмешались жители Нежина и окрестных регионов: в двух населенных пунктах радикалы были избиты, а в ряде городов Черниговщины церкви каноничной УПЦ, поддерживающей Московский патриархат, начали охранять добровольцы из числа гражданских лиц.

УПЦ КП Альона Духіна

Дальше — больше. По некоторым данным, против сноса памятников и переименования улиц в частности, а также изменения карты звездного неба выступила группа украинских учителей. «Ко мне пришел человек из областного управления образования и заявил, что теперь я не должна употреблять в своих лекциях словосочетание «Море Москвы» в контексте обратной стороны Луны, «Пик Коммунизма» в контексте географии и название «ЗиС» («Завод им. Сталина, — Прим. ИА REGNUM), — отмечает преподаватель из профтехучилища Винницы Ольга С. — Что же еще будет запрещено на Украине в дальнейшем? Неужели мы стали обратной стороной Луны?

Вероятно, стали. Предполагается, что в ближайшее время на всей территории от Закарпатья до контролируемых Киевом районов Донбасса и Запорожской области будет проведена тотальная проверка лояльности сотрудников средних и средне-специальных учебных заведений к действующей украинской власти. «Я забрал домой, естественно, на сохранение книги Льва Толстого, Достоевского, Ахматовой и Пастернака, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ИА REGNUM старший научный сотрудник регионального отделения одной из центральных библиотечных структур Украины в Киевской области Алексей Абакумов (имя изменено). — Все равно в обозримом будущем [здесь] запретят и этих авторов. Лично я хочу оставить их произведения для своих детей и их друзей». На вопрос, понадобятся ли его детям и друзьям его детей подобные книги, Абакумов отвечает с обескураживающим цинизмом: все равно «патриоты» сдадут их в макулатуру».

И ведь действительно — сдадут. Несколько дней назад на «каноничной» Украине стартовала акция под кодовым названием «Избавься от русского хлама». Потенциальным участникам предлагается сдать в утильсырье книги на русском языке, получив взамен талоны на питание или книги современных украинских авторов. Акция уже показательно провалилась: на соответствующие приемные пункты поступили русскоязычные издания Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко.

Украинские националисты Antanana

Ранее в одном из сегментов Интернета «патриотично настроенные» украинцы призвали соотечественников разорвать все связи с друзьями, коллегами и даже родственниками в Российской Федерации. Призыв вызвал негодование сотен тысяч человек на территории самой Украины. Самым толерантным высказыванием в адрес организаторов мероприятия стала фраза «не дай Бог вам разорвать связи со здравым смыслом».

Тем не менее отказываться от намерения избавиться от «российского прошлого» Киев не оставляет. По некоторым данным, минкульт Украины подготовил новый документ о переименовании тысяч улиц и населенных пунктов, топоним которых так или иначе связан с деятелями российской истории.