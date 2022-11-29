Луганск, , 19:37 — REGNUM Сотрудники органов безопасности Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали пособника Службы безопасности Украины (СБУ), передававшего данные о месторасположении российских войск. Об этом 29 ноября сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

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«В результате проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками органов безопасности ЛНР задержан гражданин Украины 1959 года рождения, который в период с августа 2021 года поддерживал конфиденциальные отношения с сотрудником иностранной разведки — оперуполномоченным главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Динником (Ревенко) Андреем Вадимовичем», — рассказал источник агентства.

В начале ноября источник РИА Новости также сообщал о задержании в ЛНР пособников СБУ, передававших информацию для нанесения ВСУ артиллерийских ударов.

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