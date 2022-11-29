ВС Азербайджана обстреляли пост военных Нагорного Карабаха — Минобороны РФ
Российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе зафиксировала нарушение
Москва,
29 ноября 2022, 19:42 — REGNUM Российская миротворческая миссия, находящаяся в Нагорном Карабахе, зафиксировала, что военнослужащие вооружённых сил (ВС) Азербайджана 29 ноября стреляли по посту, выставленному Арцахом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Нагорный Карабах
Иван Шилов © ИА REGNUM
«В Шушинском районе азербайджанской стороной из стрелкового оружия обстрелян пост вооружённых формирований Нагорного Карабаха, в результате чего ранения получили два человека», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, миротворцы с участием азербайджанской стороны проводят разбирательство нарушения режима прекращения огня.
Стоит отметить, ранее в Баку неоднократно заявляли, что по позициям ВС Азербайджана якобы стреляют с территории Нагорного Карабаха. Российские миротворцы не подтверждали обвинения.
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История вопроса
10 ноября президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении подписали мирное соглашение, по итогам 45-дневной войны в Нагорном Карабахе. Азербайджан одержал военную победу над армянскими силами в Нагорном Карабахе. Существенная часть территории, которая ранее находилась под контролем армии НКР, перешла под контроль Азербайджана. По мирному соглашению, армянская сторона также передаст Азербайджану Кельбаджарский и Лачинский районы. Для гарантии мира Российская Федерация вводит в Нагорный Карабах миротворческие силы. Основу российского миротворческого контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские миротворцы развернули пункты наблюдения на линии соприкосновения и обеспечивают безопасность движения по стратегическому Лачинскому коридору, обеспечивающему связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.