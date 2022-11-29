Москва, 29 ноября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Российская миротворческая миссия, находящаяся в Нагорном Карабахе, зафиксировала, что военнослужащие вооружённых сил (ВС) Азербайджана 29 ноября стреляли по посту, выставленному Арцахом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«В Шушинском районе азербайджанской стороной из стрелкового оружия обстрелян пост вооружённых формирований Нагорного Карабаха, в результате чего ранения получили два человека», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, миротворцы с участием азербайджанской стороны проводят разбирательство нарушения режима прекращения огня.

Стоит отметить, ранее в Баку неоднократно заявляли, что по позициям ВС Азербайджана якобы стреляют с территории Нагорного Карабаха. Российские миротворцы не подтверждали обвинения.