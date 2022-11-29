Посол Китая назвал безосновательными обвинения Лондона по инциденту с журналистом

Лондон, , 19:29 — REGNUM Задержание журналиста BBC в Шанхае было проведено в рамках стандартных правоохранительных процедур, а утверждения британской стороны об избиении сотрудника корпорации не имеют под собой оснований. Об этом 29 ноября заявил посол КНР в Великобритании Чжэн Цзэгуан.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Британская сторона ложно утверждает, что журналист был «арестован» и «избит» китайской полицией. Такое безосновательное обвинение является искажением истины, злонамеренной клеветой и совершенно неприемлемо для китайской стороны», ― подчеркнул дипломат в заявлении посла, опубликованном на сайте посольства.

Он пояснил, что журналист-резидент BBC был среди собравшихся демонстрантов на перекрестке в Шанхае, но отказался сотрудничать с полицией. Когда его попросили предъявить удостоверение. Когда его личность была установлена, полиция его отпустила.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вещательная корпорация BBC сообщила, что журналист этой компании Эд Лоуренс был задержан полицией в Шанхае при освещении студенческих протестов против антикоронавирусных мер. При этом в полицейском участке Лоуренс подвергся физическому насилию.

Как пояснил официальный представитель китайсёкого МИД Чжао Лицзянь, журналиста ВВС задержали в связи с тем, что в ходе беспорядков он отказался выполнять требования полиции и не ушёл с места «большого скопления людей». Кроме того, журналист не объяснил, что является представителем прессы.

Обвинение, выдвинутое британскими властями в адрес Пекина, дипломат назвал грубым вмешательством во внутренние дела Китая.