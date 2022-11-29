Гибель 27 мигрантов в Ла-Манше: в Великобритании арестован мужчина

Лондон, , 19:29 — REGNUM Мужчина был арестован во вторник, 29 ноября, в Великобритании в рамках расследования гибели в ноябре 2021 года 27 мигрантов, потерпевших кораблекрушение при пересечении Ла-Манша на резиновой лодке, сообщает британское агентство Against Crime (NCA).

Лодка с мигрантами U.S. Coast Guard

По данным агентства, 32-летний мужчина, арестованный на юго-западе страны, «подозревается в членстве в организованной преступной группе, которая сговорилась переправить мигрантов в Великобританию на небольшом судне».

Напомним, 24 ноября 2021 года 27 мигрантов погибли при попытке переплыть Ла-Манш и добраться до побережья Великобритании. Лодка затонула у берегов французского города Кале.