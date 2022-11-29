В Великобритании арестован мужчина из-за гибели 27 мигрантов в Ла-Манше
Гибель 27 мигрантов в Ла-Манше: в Великобритании арестован мужчина
Лондон,
29 ноября 2022, 19:29 — REGNUM Мужчина был арестован во вторник, 29 ноября, в Великобритании в рамках расследования гибели в ноябре 2021 года 27 мигрантов, потерпевших кораблекрушение при пересечении Ла-Манша на резиновой лодке, сообщает британское агентство Against Crime (NCA).
Лодка с мигрантами
U.S. Coast Guard
По данным агентства, 32-летний мужчина, арестованный на юго-западе страны, «подозревается в членстве в организованной преступной группе, которая сговорилась переправить мигрантов в Великобританию на небольшом судне».
Напомним, 24 ноября 2021 года 27 мигрантов погибли при попытке переплыть Ла-Манш и добраться до побережья Великобритании. Лодка затонула у берегов французского города Кале.
История вопроса
В начале июля 2021 года правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в стране из-за нелегальной миграции с территории Белоруссии. Официальный Вильнюс обвинил белорусские власти в преднамеренном перенаправлении потоков мигрантов из Ирака и Сирии.
Стоит отметить, что в конце мая 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна ослабит миграционный контроль на границе с Евросоюзом. «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить», - сказал Лукашенко, адресуясь к странам ЕС.
Отношения Белоруссии с Литвой и Евросоюзом в целом, испортились после событий лета 2020 года, когда после президентских выборов, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко, прозападная белорусская оппозиция устроила акции протеста, переросшие в беспорядки. Прямую поддержку прозападной белорусской оппозиции оказывали власти и спецслужбы Литвы и Польши.
В Литве начали скапливаться тысячи нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, которые требуют убежища в Евросоюзе. Властям Литвы пришлось разворачивать миграционные лагеря, а также укреплять границу с Белоруссией. Так, литовские пограничники начали растягивать колючую проволоку со своей стороны границы. Позднее мигранты со стороны Белоруссии начали проникать и на территорию Польши.