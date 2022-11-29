Нижний Тагил, Свердловская область, , 19:21 — REGNUM В Нижнем Тагиле столкнулись маршрутный автобус и четыре автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия один водитель погиб, два пассажира, среди которых ребенок, получили ранения. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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«Установлено, что 29 ноября 2022 года около 15:10 (13:10 мск), на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием четырех автомобилей и пассажирского автобуса. В результате ДТП погиб водитель автомобиля «Нива», а также получили телесные повреждения два человек — пассажирка автобуса, 1957 года рождения, и ребенок-пассажир автомобиля Skoda Fabia, 2018 года рождения», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель BMW, не справившийся с управлением и столкнувший с Hyundai Solaris, почему чего первый автомобиль откинуло на встречную полосу на автомобили Skoda и «Нива», в результате чего Skoda столкнулась с движущимся по правой полосе автобусом.

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