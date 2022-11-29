Власти Львовской области запретили деятельность Украинской православной церкви

Львов, Украина, , 19:21 — REGNUM Украинская православная каноническая церковь прекратить свою деятельность на территории Львовской области. Такое решение по поводу неё принял 29 ноября областной совет Львовщины, о чем сообщил на своей странице в соцсети.

Православная церковь. Крест на куполе церкви Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Депутаты Львовского областного совета объявили о «необходимости запрета деятельности религиозных организаций (объединений) Украинской православной церкви (московского патриархата) на территории Львовской области», отметили в сообщении. За запрет проголосовали 54 из 84 депутатов совета. Кроме этого решения, парламентарии предложили внести изменения в украинский закон «О свободе совести и религиозных организациях».

Депутаты также призвали руководство Львовской области содействовать переходу общин православной церкви в другие конфессии. Кроме того, они обратили внимание на то, что имущество церкви надо охранять от разграбления.

Как сообщала СБУ, ранее при обысках в Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии была обнаружена литература, отрицающая существование украинцев как народа и право Украины на государственность.

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