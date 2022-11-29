Власти Франции рассказали о возможном зимнем дефиците электроэнергии

Париж, , 19:17 — REGNUM Власти Франции готовятся к тому, что нынешней зимой она может столкнуться с дефицитом электроэнергии. Об этом 29 ноября заявил официальный представитель французского правительства Оливье Веран.

Электроэнергия ИА REGNUM

Он отметил, что в зимнее время года уровень производства электричества обычно подстраивается под неизбежный рост потребления, однако сейчас может сложиться ситуация, при которой предложение не будет соответствовать спросу, передаёт ТАСС.

Веран напомнил, что в сентябре власти Франции приняли план так называемой стратегической трезвости с целью сокращения энергопотребления на 10%, и на данный момент его удалось снизить на 5%, что среди прочего было обусловлено достаточно тёплой погодой в ноябре. По поводу декабрьских температур власти придерживаются оптимистичного прогноза, однако в дальнейшем температуры могут существенно снизиться, в связи с чем были согласованы возможности принятия экстраординарных мер «в сотрудничестве с регионами и операторами электросетей», сообщил Веран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Франции Элизабет Борн заключили соглашение о солидарности, которое предполагает сотрудничество двух стран в сфере энергоснабжения. В рамках данной договорённости Берлин обязался поставлять электроэнергию на французскую территорию. В свою очередь, Париж должен поставлять газ в ФРГ.