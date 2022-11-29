Китай запустил космический корабль с экипажем из трёх человек

Пекин, , 19:21 — REGNUM Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-15» 29 ноября стартовал с космодрома Цзюцюань в Китае. Трансляцию запуска ведёт Центральное телевидение КНР.

Запуск космического пилотируемого корабля «Шэньчжоу-11» Wtop.com

Сообщается, что старт произошёл в 23:08 по пекинскому времени (18:08 мск). На борту корабля находится экипаж из трёх человек, командиром которого является 57-летний Фэй Цзюньлун.

В ходе миссии парируется завершить строительство китайской орбитальной станции. Также в этом полете должна стартовать её эксплуатация.

Стоит отметить, что Цзюньлун до этого летал в космос только один раз — в 2005 году. Тогда он был командиром экипажа корабля «Шэньчжоу-6», проведя в полёте почти пять суток.

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