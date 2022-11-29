Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-15»
Китай запустил космический корабль с экипажем из трёх человек
Пекин,
29 ноября 2022, 19:21 — REGNUM Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-15» 29 ноября стартовал с космодрома Цзюцюань в Китае. Трансляцию запуска ведёт Центральное телевидение КНР.
Запуск космического пилотируемого корабля «Шэньчжоу-11»
Wtop.com
Сообщается, что старт произошёл в 23:08 по пекинскому времени (18:08 мск). На борту корабля находится экипаж из трёх человек, командиром которого является 57-летний Фэй Цзюньлун.
В ходе миссии парируется завершить строительство китайской орбитальной станции. Также в этом полете должна стартовать её эксплуатация.
Стоит отметить, что Цзюньлун до этого летал в космос только один раз — в 2005 году. Тогда он был командиром экипажа корабля «Шэньчжоу-6», проведя в полёте почти пять суток.
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История вопроса
Лидерами в освоении космоса традиционно считались СССР и США. Сейчас к этой гонке подключились и другие страны, например, Китай. Одними из самых привлекательных направлений по-прежнему остается освоение Луны.
В конце мая 2019 года вице-президент США анонсировал новую космическую программу, основной целью которой должна стать подготовка экипажа для полета к спутнику Земли. В составе экипажа, возможно, будет женщина.
Достижения и амбиции Пекина в этой сфере скромнее. В 2013 году Китай повторил космическую экспедицию СССР 1957 года, но миссия прошла с осложнениями. Спутник при приземлении на Луну получил повреждения. Следующая попытка запланирована на 2036 год. КНР хочет осуществить свой первый пилотируемый полет на Луну.