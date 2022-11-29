Мария Захарова: отмечаем высочайший уровень токсичности со стороны Вашингтона

Москва, , 19:04 — REGNUM Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о стремлении США всячески навредить России на всех направлениях. Перенос запланированной ранее сессии двусторонней комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) она связала с «высочайшим уровнем токсичности», который Вашингтон демонстрирует по отношению к России.

Америка. США Иван Шилов © ИА REGNUM

«На всех направлениях отмечаем высочайший уровень токсичности и враждебности со стороны Вашингтона. В рамках развязанной против нас тотальной гибридной войны практически каждый шаг США применительно к России подчинён патологическому стремлению навредить нашей стране везде, где только возможно», — заявила Захарова, комментируя ситуацию.

При этом представитель российского внешнеполитического ведомства выразила надежду, что в 2023 году заседание комиссии по ДСНВ все-таки состоится и США будут содействовать проведению встречи.

Ранее сообщалось о переносе встречи двусторонней российско-американской комиссии по вопросам ДСНВ, запланированной на 29 ноября — 6 декабря, на неопределенный срок.

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