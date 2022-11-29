США выделят $53 млн на поддержку системы электроснабжения Украины
США выделят деньги на закупку оборудования для системы электроснабжения Украины
Вашингтон,
29 ноября 2022, 19:03 — REGNUM Соединённые Штаты выделят $53 млн на закупку критически важного оборудования для системы электроснабжения Украины. Об этом 29 ноября сообщили на телеканале CNN, ссылаясь на Госдеп США.
Деньги
Ervins Strauhmanis
Заявление было сделано после новых воздушных ударов Вооруженных сил (ВС) России по украинской инфраструктуре.
«В данный комплект поставок войдут распределительные трансформаторы, автоматы защиты сети, стабилизаторы напряжения, транспортные средства и другое ключевое оборудование», — сообщили в ведомстве.
Напомним, США в начале ноября выделили киевскому режиму $55 млн на закупку дров и на ремонт инфраструктуры теплоснабжения.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.