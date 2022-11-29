Вашингтон, 29 ноября, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Соединённые Штаты выделят $53 млн на закупку критически важного оборудования для системы электроснабжения Украины. Об этом 29 ноября сообщили на телеканале CNN, ссылаясь на Госдеп США.

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Заявление было сделано после новых воздушных ударов Вооруженных сил (ВС) России по украинской инфраструктуре.

«В данный комплект поставок войдут распределительные трансформаторы, автоматы защиты сети, стабилизаторы напряжения, транспортные средства и другое ключевое оборудование», — сообщили в ведомстве.

Напомним, США в начале ноября выделили киевскому режиму $55 млн на закупку дров и на ремонт инфраструктуры теплоснабжения.