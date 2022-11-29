СЦКК: ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» по направлению Куйбышевского и Киевского районов Донецка

Донецк, , 18:55 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом 29 ноября сообщает представительство ДНР в совместный центр контроля и координации (СЦКК).

Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» Vitaly V. Kuzmin

Уточняется, что обстрел Куйбышевского и Киевского районов со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 18:20 мск и в хоне него было выпущено 10 ракет из «Градов».

Ранее ИА REGNUM сообщало о трех пострадавших в результате обстрела Горловки, расположенной в Донецкой Народной Республике.

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