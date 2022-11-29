ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка из БМ-21 «Град»
СЦКК: ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» по направлению Куйбышевского и Киевского районов Донецка
Донецк,
29 ноября 2022, 18:55 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом 29 ноября сообщает представительство ДНР в совместный центр контроля и координации (СЦКК).
Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град»
Vitaly V. Kuzmin
Уточняется, что обстрел Куйбышевского и Киевского районов со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 18:20 мск и в хоне него было выпущено 10 ракет из «Градов».
Ранее ИА REGNUM сообщало о трех пострадавших в результате обстрела Горловки, расположенной в Донецкой Народной Республике.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.