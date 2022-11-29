Донецк, 29 ноября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом 29 ноября сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Vitaly V. Kuzmin Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град»

Уточняется, что обстрел Куйбышевского и Киевского районов со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 18:20 мск, и в ходе него было выпущено 10 ракет из «Градов».

Ранее ИА REGNUM сообщало о трех пострадавших в результате обстрела Горловки, расположенной в Донецкой Народной Республике.