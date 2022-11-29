Китай призвал Казахстан нарастить поставки газа в страну
Ли Кэцян призвал Казахстан максимально нарастить зимой поставки газа в Китай
Астана,
29 ноября 2022, 18:55 — REGNUM Основным стабилизирующим фактором отношений Китая и Казахстана является сотрудничество в сфере энергетики. Об этом заявил премьер-министр Госсовета КНР Ли Кэцян 29 ноября в ходе видеоконференции с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.
«Надеемся, что казахская сторона обеспечит стабильность поставок газа в Китай в соответствии с контрактом и максимально увеличит поставки газа в зимний период», — сказал Ли Кэцян.
Он добавил, что у экономических казахстано-китайских отношений есть большой потенциал. Представитель КНР также надеется, что вскоре будет подписано новое соглашение о взаимной защите инвестиций.
Напомним, Казахстан поставляет газ в Китай с октября 2017 года. По итогам 2021 года республика стала третьей страной по объёмам поставок голубого топлива в КНР после России и Туркменистан.
История вопроса
Экономика Казахстана является второй экономикой постсоветского пространства и крупнейшей в Центральной Азии.
Главными отраслями экономики являются добыча нефти, газа и других ископаемых ресурсов. Значительная часть населения занята в сельском хозяйстве. В последнее время казахское руководство предпринимает усилия для повышения степени диверсификации производства, чтобы уйти от сырьевой зависимости.
Основными отраслями промышленного производства являются металлургия и химическая промышленность. Машиностроение после советского периода сильно деградировало. Некоторую долю промышленного производства составляют лёгкая промышленность и производство стройматериалов.
Энергетика Казахстана испытывает недостаток мощностей, что вынуждает импортировать электроэнергию из России и Киргизии. Уровень развития химической промышленности пока не позволяет перейти от экспорта сырой нефти к экспорту готовой продукции.
Главным внешнеторговым партнёром Казахстана в последние годы становится Китай, который инвестирует в казахскую экономику значительные средства, и тем самым постепенно увеличивает своё политическое влияние в стране.