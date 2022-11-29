Ли Кэцян призвал Казахстан максимально нарастить зимой поставки газа в Китай

Астана, , 18:55 — REGNUM Основным стабилизирующим фактором отношений Китая и Казахстана является сотрудничество в сфере энергетики. Об этом заявил премьер-министр Госсовета КНР Ли Кэцян 29 ноября в ходе видеоконференции с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.

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«Надеемся, что казахская сторона обеспечит стабильность поставок газа в Китай в соответствии с контрактом и максимально увеличит поставки газа в зимний период», — сказал Ли Кэцян.

Он добавил, что у экономических казахстано-китайских отношений есть большой потенциал. Представитель КНР также надеется, что вскоре будет подписано новое соглашение о взаимной защите инвестиций.

Напомним, Казахстан поставляет газ в Китай с октября 2017 года. По итогам 2021 года республика стала третьей страной по объёмам поставок голубого топлива в КНР после России и Туркменистан.