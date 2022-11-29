Тегеран, , 18:46 — REGNUM Студенческий микроавтобус университета Азад перевернулся в городе Хомейнишехр (Иран). В результате аварии водитель погиб, а 15 пассажиров отделались ранениями. Об этом 29 ноября сообщил руководитель управления кризисами в администрации губернатора провинции Исфахан Мансур Шишефоруш.

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«В результате ДТП с перевернувшимся студенческим микроавтобусом Исламского университета Азад г. Хомейнишехр, произошедшей утром во вторник на кольцевой автодороге… один человек, водитель, погиб и 15 — получили ранения… 11 человек доставлены в больницы», — цитирует Шишефоруша агентство IRNA.

Также источник добавил, что причины аварии выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в провинции Бартын, расположенной на северо-западе Турции, десятки человек пострадали в ДТП с участием автобуса.

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