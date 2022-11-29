При обстреле Горловки пострадали три человека
Три человека пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Горловка, ДНР,
29 ноября 2022, 18:41 — REGNUM Число пострадавших при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны ВСУ увеличилось до трёх человек, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.
Осколок снаряда
Ярослав Громов © ИА REGNUM
«Увы, количество раненых мирных граждан в результате обстрела горловского посёлка шахты им. Н. А. Изотова со стороны украинских террористов возросло до трёх. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал мэр Горловки.
Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября мэр города Иван Приходько заявил, что боевики ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.