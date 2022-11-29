Три человека пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Горловка, ДНР, , 18:41 — REGNUM Число пострадавших при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны ВСУ увеличилось до трёх человек, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Осколок снаряда Ярослав Громов © ИА REGNUM

«Увы, количество раненых мирных граждан в результате обстрела горловского посёлка шахты им. Н. А. Изотова со стороны украинских террористов возросло до трёх. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал мэр Горловки.

Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября мэр города Иван Приходько заявил, что боевики ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке.

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