Задержанный в Норвегии с дроном гражданин РФ получил 120 дней тюрьмы
Задержанный в Норвегии гражданин России с беспилотников был приговорён к 120 дням тюрьмы
Осло,
29 ноября 2022, 18:29 — REGNUM В Норвегии гражданин России, у которого при пересечении границы были найдены дрон и карта памяти, приговорён к 120 дням тюрьмы. Об этом сообщила 29 ноября норвежская телерадиокомпания NRK.
Было названо имя приговорённого — Виталий Рустанович. Он был задержан 11 октября, передаёт РИА Новости. При задержании у него обнаружился беспилотник и фотоматериалы. Рустанович заявил, что он обычный турист, а фотоматериалы изготавливал для себя. Свою вину он не признал.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября норвежская полиция сообщила о задержании четырёх российских граждан по подозрению в съёмке секретных объектов. После этого было задержано ещё двое граждан РФ. Часть задержанных была заключена под стражу.
Напомним, после начала СВО на Украине власти Норвегии запретили приезжим из России использовать на норвежской территории беспилотники.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.