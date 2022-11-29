Осло, 29 ноября, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В Норвегии гражданин России, у которого при пересечении границы были найдены дрон и карта памяти, приговорён к 120 дням тюрьмы. Об этом сообщила 29 ноября норвежская телерадиокомпания NRK.

Норвегия

Было названо имя приговорённого — Виталий Рустанович. Он был задержан 11 октября, передаёт РИА Новости. При задержании у него обнаружили беспилотник и фотоматериалы. Рустанович заявил, что он обычный турист, а фотоматериалы изготавливал для себя. Свою вину он не признал.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября норвежская полиция сообщила о задержании четырёх российских граждан по подозрению в съёмке секретных объектов. После этого было задержано ещё двое граждан РФ. Часть задержанных была заключена под стражу.

Напомним, после начала СВО на Украине власти Норвегии запретили приезжим из России использовать на норвежской территории беспилотники.