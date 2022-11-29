Владимир, 29 ноября, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции погибли четверо мобилизованных из Владимирской области. Об этом 29 ноября в ходе пресс-конференции сообщил глава региона Александр Авдеев.

t. me/glebnikitin_nn Мобилизованные

«Ситуация непростая. Есть скорбный счет. Мы скрывать ничего не собираемся. Подтверждён один погибший. Реально их как минимум четыре. По нескольким проводится проверка. Точно не сотни и не полполка, как об этом говорят в соцсетях», ― цитирует «АиФ» губернатора.

Читайте также: Владимирский губернатор подтвердил гибель одного мобилизованного

Кроме того, по его словам, порядка двух десятков солдат, получивших ранения, находятся в госпиталях. Около 15 военнослужащих из числа контрактников и добровольцев из Владимирской области попали в плен, добавил Авдеев.

«По поводу попавших в плен. Это муромская понтонная бригада. Есть трое человек, по которым обмен состоялся», ― уточнил глава региона.

Ранее по теме: Владимирских мобилизованных вернули в тыл с передовой линии

Он напомнил, что полки с мобилизованными из Владимирской области одними из первых отправились в зону СВО, ещё 11 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявлял, что около 130 мобилизованных из Владимирской области вернули в тыл с передовой. Речь идёт о 346-м полке, ситуацию с которым глава региона обсудил в Министерстве обороны России.