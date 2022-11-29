Глава Владимирской области назвал число мобилизованных, погибших в СВО
Авдеев: в зоне СВО погибли четверо мобилизованных из Владимирской области
Владимир, 29 ноября, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции погибли четверо мобилизованных из Владимирской области. Об этом 29 ноября в ходе пресс-конференции сообщил глава региона Александр Авдеев.
«Ситуация непростая. Есть скорбный счет. Мы скрывать ничего не собираемся. Подтверждён один погибший. Реально их как минимум четыре. По нескольким проводится проверка. Точно не сотни и не полполка, как об этом говорят в соцсетях», ― цитирует «АиФ» губернатора.
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Кроме того, по его словам, порядка двух десятков солдат, получивших ранения, находятся в госпиталях. Около 15 военнослужащих из числа контрактников и добровольцев из Владимирской области попали в плен, добавил Авдеев.
«По поводу попавших в плен. Это муромская понтонная бригада. Есть трое человек, по которым обмен состоялся», ― уточнил глава региона.
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Он напомнил, что полки с мобилизованными из Владимирской области одними из первых отправились в зону СВО, ещё 11 октября.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявлял, что около 130 мобилизованных из Владимирской области вернули в тыл с передовой. Речь идёт о 346-м полке, ситуацию с которым глава региона обсудил в Министерстве обороны России.