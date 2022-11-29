Заместитель министра обороны Польши назвал «крайне высокой» вероятность войны с польским участием

Варшава, , 18:16 — REGNUM Заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа назвал вероятность войны с польским участием «крайне высокой». Об этом политик сообщил 29 ноября, выступая с лекцией в Кракове.

Польша ИА REGNUM

«Вероятность войны, в которой мы будем принимать участие крайне высокая. Слишком высока, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически», — сказал Очепа.

По словам Марчина Очепы, в нынешней ситуации существует очень большая вероятность как войны с НАТО, так и конфликта Китая с США. «Риск эскалации очень серьезен», — добавил замминистра обороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого не передавать Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

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