Варшава, 29 ноября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа назвал вероятность войны с польским участием «крайне высокой». Об этом политик сообщил 29 ноября, выступая с лекцией в Кракове.

ИА REGNUM Польша

«Вероятность войны, в которой мы будем принимать участие, крайне высокая. Слишком высока, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически», — сказал Очепа.

По словам Марчина Очепы, в нынешней ситуации существует очень большая вероятность как войны с НАТО, так и конфликта Китая с США. «Риск эскалации очень серьезен», — добавил замминистра обороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого не передавать Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.