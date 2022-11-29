Тбилиси, 29 ноября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Министерство юстиции Грузии позволит осужденному бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили пригласить врача из любой иностранной клиники, если он не доверяет местным медикам. Это заявление 29 ноября сделал в ходе брифинга глава минюста республики Рати Брегадзе.

Special Penitentiary Service of Georgia Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы

Министр прокомментировал заявления адвокатов бывшего грузинского лидера, якобы Саакашвили настолько болен, что в Грузии ему никто не может помочь и требуется лечение за границей.

«Выражаем готовность и предлагаем осужденному Саакашвили привезти любого врача из любой зарубежной клиники, которому государство даст возможность включиться в его лечение», — сказал Брегадзе.

Он также сообщил, что Саакашвили после заявлений о его «отравлении» отказался проходить токсикологическое обследование в Национальном бюро экспертизы.

Напомним, защита Саакашвили добивается его освобождения через получение отсрочки для выезда за границу. Адвокаты пытаются представить суду данные о болезнях политика, которые можно лечить только за рубежом. Для этого вызвали экспертов из США, но они работают над диагнозом уже более месяца и пока не представили результат.