Москва, 29 ноября, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Россия действует исключительно в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), не нарушая его. В свою очередь, в российском МИД рассчитывают на такое же отношение США к его исполнению. Об этом 29 ноября заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

По его словам, со стороны России «нарушений договора нет и быть не может».

«Это важный инструмент, работающий на нашу безопасность, и, как мы рассчитываем, США так же относятся к этому документу», — заявил замминистра.

Рябков, помимо этого, отметил, что можно довольно быстро восстановить и совместный план действий по иранской ядерной программе (СВПД). Однако для этого нужна политическая воля. И при этом ситуация с этим договором осложнилась после резолюции с осуждением Ирана, которую «продавила группа государств на прошедшей сессии Совета управляющих (МАГАТЭ)».