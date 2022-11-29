Москва, , 18:06 — REGNUM Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», реализуемому в соответствии с указом президента России Владимира Путина во всех регионах Российской Федерации продолжается строительство и открытие спортивных объектов, в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ), крытых футбольных манежей, легкоатлетических манежей, стадионов, дворцов спорта, катков; строительство спортивных площадок и поставка спортивного инвентаря и оборудования.

Создание условий для занятий спортом, строительство спортивных объектов и спортивных площадок, увеличение доступности спортивной инфраструктуры являются одними из основных задач федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография». С момента реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» открыто 397 спортивных объекта, более 1500 спортивных площадок ГТО. К движению ГТО присоединились более 18,5 млн человек, приступили к выполнению нормативов более 11 млн человек, выполнили нормативы на знаки отличия 6,3 млн человек. Спортом занимаются 53% жителей России.

В Псковской области в поселке Дедовичи открылся современный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа по федеральному проекту «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

На ФОКОТе расположились сразу несколько спортивных площадок: футбольное поле, трансформирующееся зимой под хоккейную коробку, воркаут-площадка, платформа с тренажерами и атлетическую зону. В состав атлетической зоны входят круговые беговые дорожки протяженностью 200 м, 60-метровые прямые беговые дорожки и комплекс для отработки прыжков в длину. Для местных детишек на территории спортивного объекта соорудили детскую площадку. Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составляет более 8000 м².

«Ждали, потому что мы хотим здесь очень играть. Рады, что поле открыли. Тут много всяких тренажёров и можно заниматься спортом. Не только футболом, но и баскетболом, можно подтягиваться», — отмечает юный спортсмен Владислав Наумов.

«Детей всегда привлекает что-то новое. Но главное, чтобы взрослые тоже не оставались в стороне и всегда детей поддерживали в их начинаниях. Нам приятно, когда делают что-то для людей, для детей, для того чтобы могли заниматься разными видами спорта. И, конечно же, хотелось, чтобы это всегда поддерживалось», — делится тренер Андрей Киселёв.

В Республике Бурятия в селе Максимиха открылся физкультурно-оздоровительный комплекс по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Он предназначен для комфортного и качественного тренировочного процесса сборных команд республики и страны, а также и для активного отдыха жителей района.

Помимо универсального спортивного зала для занятий различными видами спорта в комплексе есть и тренажерный зал, и небольшой гостиничный комплекс для спортсменов и тренеров.

«Круглогодичный, современный, комфортный, комплекс предназначен для профессиональных спортсменов, так и для местных жителей, чтобы все могли заниматься спортом и укреплять своё здоровье. Это в первую очередь для людей. Недавний успех гиревиков на чемпионате мира говорит о развитии спорта в республике в целом, а не в одном месте. Сегодня спорт пришёл в село Максимиха Баргузинского района», — отметил Глава Бурятии Алексей Цыденов.

На территории комплекса размещены универсальные спортивные площадки для занятий футболом, волейболом и баскетболом. Кроме того, спортивная площадка оснащена необходимым оборудованием для сдачи нормативов комплекта ГТО.

Юные спортсмены очень рады открытию нового спортивного комплекса: «Теперь сможем тренироваться на таком красивом стадионе, будем проводить матчи и соревнования с ребятами из других школ».

В Волгоградской области в конце ноября на территории Петровской средней школы Урюпинского муниципального района состоялось торжественное открытие новой современной многофункциональной спортивной площадки.

Построенная площадка, площадью 800 квадратных метров, отвечает всем современным требованиям. Профессиональное покрытие позволяет даже в проливной дождь, без травм, оттачивать мастерство владения мячом. Для занятий в вечернее время есть уличное освещение.

Объект предназначен для проведения спортивных мероприятий по мини-футболу, баскетболу, волейболу и большому теннису. Это позволит в разы увеличить количество детей, занимающихся спортом, а также сделает возможным проведение районных мероприятий и соревнований по различным видам спорта.

Торжественное открытие завершилось спортивными соревнованиями по мини — футболу, в котором принимали участие обучающиеся Петровской школы. Ранее в этом году в июле по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в хуторе Петровском построили площадку для выполнения нормативов ГТО — с современными тренажерами, каскадными турниками, уголком для гиревого спорта и так далее. А ещё в этом хуторе модернизировали спортивную площадку площадью почти в тысячу квадратных метров. «Нам очень понравилось играть на новом поле, чувствуем себя профессиональными футболистами, даже бегается здесь быстрее», — отмечают юные спортсмены.

Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.