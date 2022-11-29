Париж, 29 ноября, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Режиссер Роман Полански предстанет перед судом по обвинению в диффамации (распространении порочащих сведений) 5 марта 2024 года в Париже за то, что поставил под сомнение правдивость обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых против него актрисой Шарлоттой Льюис, передает BFM TV.

Georges Biard Роман Полански

Режиссеру было предъявлено обвинение в 2021 году после жалобы, поданной британской актрисой Шарлоттой Льюис. Она обвиняет Романа Полански в том, что в одном из интервью он высказал замечания, ставящие под сомнение правдивость факта сексуального насилия, в котором она обвиняет режиссера более 10 лет. Заявление стало поводом для подачи жалобы со стороны актрисы, которая обвинила его в диффамации.

Обвинив актрису в «отвратительной лжи», режиссер упомянул приписываемые актрисе высказывания в интервью, которое она дала в 1999 году британскому таблоиду News of the World. Режиссер выделил следующую фразу, приписываемую Шарлотте Льюис в 1999 году: «Я знала, что Роман сделал что-то не так в Соединенных Штатах, но я хотела быть его любовницей (…). Я, вероятно, желала его больше, чем он хотел».

Однако с 2010 года актриса оспаривала правдивость своих прошлых высказываний.

«Многие цитаты, приписываемые мне в статье News of the World, неточны», — заявила Шарлота Льюис.

Роман Полански, которому сейчас 89 лет, никогда не подвергался судебным разбирательствам во Франции. В 1970-х кинематографист, проживавший тогда в США, был обвинен в незаконной связи с 13-летней Самантой Геймер. Не дожидаясь завершения процесса, он в 1978 году уехал во Францию, где в дополнение к польскому получил французское гражданство.