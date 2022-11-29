Будапешт, 29 ноября 2022, 17:58 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал условие, после выполнения которого будет созвана комиссия по включению Украины в Североатлантический альянс.
«Пишут, что мы помешали созыву официального заседания комиссии Украина-НАТО. В нашей позиции нет ничего нового и ничего удивительного. Несколько лет назад мы дали понять, что до тех пор, пока Украина не вернет права закарпатским венграм, мы не согласимся на созыв этой комиссии», — написал Сийярто в социальных сетях.
По словам министра, Будапешт не поддерживал этот вопрос с начала специальной военной операции России на Украине и не собирается делать этого сейчас.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД Венгрии допустили попадание Европы в зависимость газа из США.
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