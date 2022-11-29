Будапешт, 29 ноября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал условие, после выполнения которого будет созвана комиссия по включению Украины в Североатлантический альянс.

Ministério das Relações Exteriores Петер Сийярто

«Пишут, что мы помешали созыву официального заседания комиссии Украина — НАТО. В нашей позиции нет ничего нового и ничего удивительного. Несколько лет назад мы дали понять, что до тех пор, пока Украина не вернет права закарпатским венграм, мы не согласимся на созыв этой комиссии», — написал Сийярто в социальных сетях.

По словам министра, Будапешт не поддерживал этот вопрос с начала специальной военной операции России на Украине и не собирается делать этого сейчас.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД Венгрии допустили попадание Европы в зависимость газа из США.