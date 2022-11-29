Саакашвили отказался от токсикологического обследования — минюст Грузии

Тбилиси, , 18:08 — REGNUM Осужденный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ответил отказом министерству юстиции страны на предложение провести ему токсикологическое обследование. Об этом 28 ноября сообщил на брифинге глава минюста Грузии Рати Брегадзе.

Саакашвили и галстук

По его словам, медицинское исследование предложили провести после заявлений адвокатов экс-президента об «отравлении». К этому планировали подключить Национальное бюро экспертизы.

«Мы попросили бюро экспертизы провести токсикологическую экспертизу, однако Михаил Саакашвили сам отказался принимать в этом участие», — сказал Брегадзе.

Он добавил, что у минюста нет оснований для того, чтобы отправлять бывшего грузинского лидера лечиться за границу, как этого требует сторона защиты политика и его соратники.

Напомним, ранее адвокаты Саакашвили заявили, что в его организме якобы нашли три тяжёлых металла. Потом они распространили информацию об отравлении экс-президента мышьяком. Результаты «независимой» медицинской экспертизы планировалось предъявить общественности в течение 28 ноября.

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