Москва, 29 ноября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. На подходы российской стороны в вопросах ядерного сдерживания не оказывает влияния ситуация на Украине и вокруг неё. Об этом 29 ноября заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Mgimo.ru Сергей Рябков

Как указал замглавы МИД РФ, в данный момент США «продолжают спекулировать, к примеру, как они говорят, это их слова, на «безответственной ядерной риторике», несмотря на то, что Россия многократно это опровергла и развернуто пояснила свою позицию.

При этом Рябков уточнил, что ему неизвестно, кто в Соединённых Штатах может основывать такого рода обвинения в адрес России, когда российская сторона на всех уровнях досконально разъяснила свою политику в этом вопросе.

«В двух словах он сводится к тому, что никаких отклонений от того, что записано в нашей военной доктрине и в Основах госполитики в области ядерного сдерживания, нет. И на этот подход не влияет происходящее на Украине и вокруг неё», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что в данный момент Россия не ведёт диалог с США по теме Украины, однако Москва и Вашингтон периодически осуществляют обмен сигналами о том, что происходит в конфликте.